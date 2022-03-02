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Зеленський зібрав на нараду мерів міст і голів військових адміністрацій: що обговорили

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Зеленський зібрав на нараду мерів міст і голів військових адміністрацій: що обговорили

president.gov.ua

За підсумками наради Зеленський дав відповідні розпорядження.

Президент України Володимир Зеленський 2 березня провів селекторну нараду з мерами міст, головами обласних державних адміністрацій (ОДА) та військових адміністрацій. Обговорювалася ситуація в країні і підготовка населених пунктів до оборони.

Про це повідомляє пресслужба Офіс президента.

Зазначається, що під час наради обговорювалася поточна ситуація в Україні, підготовка міст до оборони, зведення укріплень і контрольно-пропускних пунктів (КПП), забезпечення технікою і зброєю і ряд інших питань. Особливу увагу було приділено комплектуванню Сил територіальної оборони та їх координації з місцевою владою та правоохоронцями.

Главу держави також поінформували про кількість жертв серед цивільного населення, збитки, завдані інфраструктурі, державному та приватному майну. На нараді були визначені найбільш проблемні регіони, обговорювалися постачання ліків, продовольства і організація "зелених коридорів" в місцях, де це потрібно.

За підсумками наради Зеленський дав відповідні розпорядження. Також главі держави висунули пропозицію про кадрові рішення.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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