Зеленський зізнався, чи думав, що міг бути вбитим у перші дні повномасштабного вторгнення РФ

Глава держави Володимир Зеленський зізнався, що думав, що міг не вижити у перші дні нападу Росії, але був впевнений, що країна вистоїть у будь-якому разі.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю ВВС-Україна.

"Я не думав про це, чесно кажучи. Я просто думав, а якщо так станеться - то що буде… з усім? А що буде з моєю сім'єю? А що буде з країною? Я був упевнений - країна міцна, вона витримає, напевно, без мене, тому що є люди, люди - скарб. А моя сім'я… Напевно, без мене їм буде складніше", - відповів український лідер на запитання журналіста.

Нагадаємо, у січні 2023 року The Independent з посиланням на книгу Кріса Віппла "‎Битва його життя: усередині Білого дому Джо Байдена" повідомляло, що від 24 лютого президент України Володимир Зеленський пережив понад дванадцять замахів.

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