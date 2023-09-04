Зеленський знову приїхав на Донеччину та зустрівся на фронті з військовими: фото

Зеленський відвідав командні пункти бригад, які воюють на Донецькому напрямку.
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 вересня, прибув у Донецьку область та зустрівся з військовими, які захищають Україну на цьому напрямку.
Про це повідомили в Офісі президента.
Зеленський разом із командувачем морської піхоти й ОТУ "Донецьк" Юрієм Содолем і першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком відвідав командні пункти 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, 38-ї окремої бригади морської піхоти.
Там президент заслухав доповіді командирів бойових бригад про ситуацію на фронті, статус виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення.
Зеленський вислухав також військових. Йшлось про велику потребу в БПЛА та антидронових засобах, недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та нестачу окремих типів боєприпасів.
Український президент також нагородив українських військових, зокрема:
- Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України Віктор Сікоза отримав звання Героя України. Він захищає нашу державу від 2014 року. Його бригада виконувала бойові завдання на Херсонському напрямку, полковник особисто очолював підрозділи бригади під час контрнаступальних дій.
- Орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, "За мужність" ІІІ ступеня та орденами княгині Ольги ІІІ ступеня нагородили захисників і захисниць, які проявили себе на фронті.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що війна Росії проти України може закінчитися і 2023 року, проте за певних умов.
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