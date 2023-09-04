Зеленський знову приїхав на Донеччину та зустрівся на фронті з військовими: фото

Зеленський відвідав командні пункти бригад, які воюють на Донецькому напрямку.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 вересня, прибув у Донецьку область та зустрівся з військовими, які захищають Україну на цьому напрямку.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зеленський разом із командувачем морської піхоти й ОТУ "Донецьк" Юрієм Содолем і першим заступником міністра оборони Олександром Павлюком відвідав командні пункти 109-ї окремої бригади територіальної оборони, 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського, 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха, 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, 38-ї окремої бригади морської піхоти.

Візит Зеленського на Донеччину / Фото: Офіс президента України

Там президент заслухав доповіді командирів бойових бригад про ситуацію на фронті, статус виконання бойових завдань і рівень матеріально-технічного забезпечення.

Візит Зеленського на Донеччину / Фото: Офіс президента України

Зеленський вислухав також військових. Йшлось про велику потребу в БПЛА та антидронових засобах, недостатнє комплектування підрозділів особовим складом та нестачу окремих типів боєприпасів.

Український президент також нагородив українських військових, зокрема:

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України Віктор Сікоза отримав звання Героя України . Він захищає нашу державу від 2014 року. Його бригада виконувала бойові завдання на Херсонському напрямку, полковник особисто очолював підрозділи бригади під час контрнаступальних дій.

. Він захищає нашу державу від 2014 року. Його бригада виконувала бойові завдання на Херсонському напрямку, полковник особисто очолював підрозділи бригади під час контрнаступальних дій. Орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, "За мужність" ІІІ ступеня та орденами княгині Ольги ІІІ ступеня нагородили захисників і захисниць, які проявили себе на фронті.

Зеленський нагородив військових / Фото: Офіс президента України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що війна Росії проти України може закінчитися і 2023 року, проте за певних умов.

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