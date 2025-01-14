Зеленський знову відхилив заклики Заходу знизити мобілізаційний вік

Президент підкреслив, що проблема полягає не у кількості мобілізованих, а в недостатніх темпах і масштабах постачання зброї від союзників.

Президент України Володимир Зеленський знову відкидає пропозиції західних союзників зменшити вік мобілізації. На думку глави держави, першочерговим завданням залишається укомплектування вже існуючих підрозділів озброєнням.

Про це президент заявив українським журналістам.

"У нас на фронті понад 100 бригад, і вони неукомплектовані. Спочатку потрібно їх повністю забезпечити озброєнням", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що проблема полягає не у кількості мобілізованих, а в недостатніх темпах і масштабах постачання зброї від союзників.

Натомість у США радники як президента Байдена, так і Дональда Трампа висловлюють іншу думку. Вони наполягають, що Україні слід знизити мобілізаційний вік, оскільки, на їхню думку, рівень військової допомоги, включаючи техніку, вже є достатнім для ефективної оборони.

Водночас на думку доктора економічних наук Олександра Гладуна, зниження мобілізаційного віку спонукатиме сім'ї з дітьми виїжджати за кордон.