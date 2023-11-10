Зеленський знову збирав Ставку: які ключові питання обговорили

Командувачі прозвітувал про ситуацію на ключових напрямках: Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський та лівобережжя Херсонщини.
Президент Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
На засіданні обговорили:
- Стратегічне бачення деокупації наших територій та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій.
- Воєнний бюджет на наступний рік. Акцент на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки.
- Звіти від командувачів про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках: Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський та лівобережжя Херсонщини.
- Захист Херсона.
Зеленський заявив про "конкретні рішення щодо захисту" цього міста і пообіцяв підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.
Окрема доповідь глава держави заслухав щодо евакуації українців та громадян наших країн-партнерів із Гази.
Раніше президент Зеленський підписав закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.
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