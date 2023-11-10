Зеленський знову збирав Ставку: які ключові питання обговорили

Командувачі прозвітувал про ситуацію на ключових напрямках: Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський та лівобережжя Херсонщини.

Президент Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

На засіданні обговорили:

Стратегічне бачення деокупації наших територій та конкретні кроки для його втілення. Уточнення всіх планів і розрахунків для продовження активних дій.

Воєнний бюджет на наступний рік. Акцент на тому, щоб стати самодостатнішими щодо снарядів, ракет, дронів, бронетехніки.

Звіти від командувачів про поточну ситуацію на фронті на всіх ключових напрямках: Куп’янський, Бахмутський, Авдіївський, Мелітопольський та лівобережжя Херсонщини.

Захист Херсона.

Зеленський заявив про "конкретні рішення щодо захисту" цього міста і пообіцяв підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

Окрема доповідь глава держави заслухав щодо евакуації українців та громадян наших країн-партнерів із Гази.

Раніше президент Зеленський підписав закони щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

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