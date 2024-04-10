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Зеленський зробив різку заяву про Трампа та зустріч із ним

Зеленський зробив різку заяву про Трампа та зустріч із ним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з повагою ставиться до Трампа / Фото: Офіс президента України

Колишній президент США висловив готовність приїхати до України, однак не призначив дату.

Президент України Володимир Зеленський з повагою відгукнувся про Дональда Трампа як про лідера, з яким він прагне побудувати конструктивне партнерство. 

Про це він заявив в інтервʼю Politico.

“Ми передавали меседжі та контекст через відповідних людей. Ми говорили, що хотіли б, щоб Дональд Трамп приїхав до України, побачив усе на власні очі та зробив власні висновки. У будь-якому випадку, я готовий з ним зустрітися та обговорити це питання”, — сказав Зеленський.

Також він заявив, що Трамп висловив свою зацікавленість у прийнятті запрошення, але не призначив дату.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував план Трампа щодо закінчення війни.

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