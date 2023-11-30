Зеленський зробив заяву про отримання винищувачів F-16

Отримання Збройними силами сучасних винищувачів F-16 від західних партнерів залежить, зокрема, від швидкості навчання українських пілотів. Наразі конкретної дати немає.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час спілкування з миколаївськими студентами.

"Безумовно, що для контролю неба потрібні сучасні винищувачі. Домовленість генеральна є. Не "якщо", а є. Коли ми їх отримаємо, немає дати - факт. Немає дати вважаю через те, що сьогодні це наше питання, коли наші хлопці пройдуть навчання", - сказав Зеленський.

За його словами, тривалість навчання залежить від багатьох речей. Зокрема, тому що всі пілоти по-різному витрачатимуть час, адже "окрім фаховості потрібен досвід і мова"

"Людині потрібно розмовляти англійською абсолютно вільно для того, щоб навчатися. Тут багато різних питань. І в когось курс - це рік, а у когось 6-9 місяців може бути, а для когось - це довгий етап", - наголосив глава держави.

Він пояснив, що зі свого боку зробив усі необхідні кроки. Наразі все залежить від навчальних процесів.

"Я думаю, що ми зможемо у 2024 році отримати перші винищувачі. Я думаю так буде", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву щодо винищувачів F-16 у небі України. З його слів, літаки самі собою не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою в Україні. Вони повинні використовуватися комплексно разом з HIMARS, ракетами та іншими системами ППО.

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