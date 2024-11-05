Зеленський зробив заяву про солдатів КНДР в Росії і звернувся до тих, хто відреагував на ескалацію

Президент України Володимир Зеленський прокоментував появу в Росії північнокорейських солдатів і висловив вдячність всім у світі, хто відреагував на цей російський крок.

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента 5 листопада.

"Хочу подякувати всім у світі, хто відреагував на появу в Росії північнокорейських солдатів. І хто відреагував не тільки словами, але й готує через це відповідні дії на підтримку нашого захисту тут, в Україні", – сказав він.

Зеленський також нагадав, що терор має здатність поширюватися, тож протидія має бути відповідно сильною.

"Може поширюватись як вірус, коли не зустрічає достатньої протидії. Зараз протидія має стати достатньою. Достатньо сильною. Першими боями з північнокорейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. Ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок на розширення війни, на справжню ескалацію, – щоб цей його крок став програшним. І для нього, і для Північної Кореї. Дякую всім, хто допомагає!

Дякую всім, хто працює заради нашої держави і людей! Слава Україні!" – сказав президент.

Нагадаємо, раніше голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що російські інструктори навчають північнокорейських військових та офіцерів керувати дронами на Курщині.

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