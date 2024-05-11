Зеленський зробив заяву про ППО і показав жахливі наслідки "прильотів" (відео)

Як наголосив глава держави, пакет, який справді допомагає, – це привезена до України зброя, а не лише оголошена.
Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість того, аби партнери підтримували ЗСУ вчасним постачанням систем ППО. Глава держави також показав відео з наслідками російських ударів.
Про це президент написав у Мережі 11 травня.
Зеленський наголосив, що зараз кожна система ППО і кожна ракета до неї – це буквально те, що рятує життя, дає жити українським містам і громадам.
"Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді вчасним. Пакет, який дійсно допомагає, – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошена", – зазначив у заяві глава держави.
Він додав, що російський терор повинен програти, а життя – вигравати. І це можливо зробити "лише конкретною силою, конкретною зброєю".
Зеленський подякував усім у світі, хто Україні в цьому допомагає.
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Нагадаємо, 10 травня на пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою Зеленський заявив, що не всі партнери України оперативно передають їй обіцяну зброю. Такі постачання необхідно прискорити.
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