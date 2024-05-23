Зеленський зробив заяву про ракетний удар росіян по типографії "Фактор-друк" у Харкові

Президент також закликав світових лідерів протидіяти терору і докладати більше зусиль і рішучості, щоб російський терор нарешті програв.

Сьогодні, 23 травня, протягом цілого дня рятувальники ліквідували наслідки ударів російських терористів по Харківщині. Під ударом були Харків, Люботин, Дергачі. Ракети, потім керовані авіабомби. Одна з мішеней Росії сьогодні – це видавничий комплекс, один з найбільших в Україні.

Про це сказав Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 23 травня.

"Ракетний удар. Люди загинули, є поранені, згорів склад з книжками, обладнання. Там друкувалось багато українських видавництв. І це для російських терористів – ціль. Усі сфери життя вони хочуть спалити, зруйнувати", – сказав президент.

Він зазначив, що багато реакцій і в Україні, і у світі було на цей черговий акт російського терору.

"Але щоразу, коли стаються такі удари, коли руйнуються наші міста та села, коли знищуються життя і згорають книжки й усе, що береже людяність, – завжди варто говорити відкрито, чому це досі можливо. Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті", – зазначив він.

Зеленський наголосив, що дефіцит систем ППО, які насправді є у світу, спричиняє абсолютну відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу кордонів України, зокрема ракетні установки, які, власне, бʼють по українцям.

Нагадаємо, 23 травня російська армія завдала удару по типографії “Фактор-друк” у Харкові. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Так, постраждалии 21 особа, про що повідомили у пресслужбі ДСНС. Семеро людей загинули. 24 травня у Харкові оголосили Днем жалоби.

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