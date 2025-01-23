Зеленський зробив заяву про умови заморожування війни по лінії фронту

Зеленський зазначив, що питання заморожування війни буде залежати від гарантій безпеки, які отримає Україна.

Президент України Володимир Зеленський висловив категоричну позицію щодо можливості заморожування війни на лінії розмежування. За його словами, це створить слабкі стартові умови для України у майбутніх перемовинах із Росією, адже дасть ворогу час для відновлення сил.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю для Bloomberg.

"Це, м’яко кажучи, не найкраща пропозиція для України, це слабка позиція на вході в майбутні перемовини для України. Вони нічого не втрачають, вони тільки здобувають і вивільняють час на те, щоб відновлювати свої сили, бо я вважаю, що вони хочуть прийти знову", – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що питання заморожування війни буде залежати від гарантій безпеки, які отримає Україна. Водночас він наголосив, що довіряти обіцянкам Росії немає сенсу через їх постійні порушення домовленостей.

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"Хочеться мати це розуміння до початку перемовин, бо є гарантії безпеки, які не залежать від Росії. І я буду вам відвертим: Росії все одно ніхто вірити не буде в Україні. Тому гарантії безпеки від Росії мене особисто не дуже цікавлять, тому що яка різниця, що вони обіцяють, якщо вони не тримають слово? Гарантії вже були, багато разів", – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що гарантії того, що Росія не спробує вдруге напасти на Україну, мають надійти від Дональда Трампа.

Крім того, президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності залучення миротворчого контингенту військ для підтримки безпеки на фронті разом зі Збройними силами України.