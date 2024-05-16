Зеленський зробив заяву про ситуацію на Харківському напрямку та у Вовчанську

Завдяки Силам оборони "вдалося додати впевненості" на Харківському напрямку, зокрема у Вовчанську.

Про це 16 травня під час вечірнього звернення сказав президент Володимир Зеленський.

"Зараз завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську. Але російські обстріли не припиняються, загрози є. Сьогодні, зокрема, був поранений керівник адміністрації Вовчанську. Наші контрударні дії тривають – тривають і в інших районах у прикордонні Харківщини. І наших результатів у відбитті штурмів, у знищенні окупанта має стати більше", – повідомив Зеленський.

За заявою президерта, Росія намагається розширити війну, супроводжує це незмінно пустими словами про мир.

"Ми повинні примусити Росію до реального, справедливого миру всіма засобами. Наш захист від штурмів та ударів при цьому – вирішальний. Дякую кожному, хто робить все, щоб наша держава вистояла! Дякую кожному у світі, хто допомагає!" – додав він.

Нагадаємо, Нацполіція України все ще працює у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей. Стало відомо, що на Харківщині окупанти розстрілюють українців, які чинять опір. Також повідомляють про викрадення жителів. Про звірства росіян у місті, за яке точаться бої, йдеться в ексклюзивному репортажі TSN.ua.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "У ВОВЧАНСЬКУ РОСІЯНИ РОЗСТРІЛЮЮТЬ УКРАЇНЦІВ! Людей викрадають і зганяють до підвалів!"

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