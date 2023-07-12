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Зеленський зустрівся на саміті у Вільнюсі з генсеком НАТО Столтенбергом: деталі

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Зеленський зустрівся на саміті у Вільнюсі з генсеком НАТО Столтенбергом: деталі

Зеленський зустрівся зі Столтенбергом / Фото: ТСН.ua

Йшлося про співпрацю між Україною та Альянсом.

Український президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом на саміті, що проходить у Вільнюсі. Зустріч була організована для обговорення співпраці між Україною та НАТО, а також актуальних питань безпеки в регіоні.

Про це пише “Укрінформ”.

Зустріч розпочалася з привітання та рукостискання у присутності журналістів, після чого двоє лідерів перейшли до кімнати переговорів. Очікується, що на переговорах обговорять ключові питання, пов'язані з безпекою України, спільними військовими навчаннями та можливостями розширення співпраці між Україною та НАТО.

Після переговорів планується спільна пресконференція, на якій президент Зеленський і генсек Столтенберг розкажуть про результати зустрічі та обговорені питання. Президент Зеленський уже зазначив у своєму Twitter, що це перше засідання Ради Україна – НАТО, і він впевнений, що разом зі НАТО вони зроблять усе, щоб зустріч була результативною.

Нагадаємо, що американські аналітики проаналізували реакцію Кремля на перший день саміту НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
280
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