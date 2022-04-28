Ремонт військової техніки та постачання газу: про що говорили Зеленський і прем'єр Болгарії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.

Президент зазначив, що Болгарія – серед тих держав, які принципово та швидко відреагували на російську агресію. Очільник країни подякував уряду та народу Болгарії за те, що вони не зволікали, щоб підтримати Україну.

Про це Зеленський повідомив у новому відеозверненні 28 квітня.

Також він поділився, про що говорив з Петковим.

"Обговорили з паном Петковим оборонні, енергетичні, транспортні питання. Санкційний тиск на Росію, який необхідний заради миру. Обговорили нашу взаємодію на рівні Євросоюзу. Дуже важлива домовленість – щодо ремонту нашої військової техніки на болгарських виробничих потужностях", – поділився Володимир Зеленський.

Також президент зазначив, що вони погодили питання щодо постачання української електрики до Болгарії і використання потужностей Трансбалканського газопроводу спільно з болгарською стороною.

"Вдячний Болгарії за можливість використання порту Варна для експорту нашої аграрної потужності", – додав очільник України.

Нагадаємо, в Офісі президента закликали позбавити Росію членства в Радбезі ООН після обстрілу Києва 28 квітня. Андрій Єрмак звернув увагу, що столицю обстріляли саме під час візиту генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 64-го дня війни

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