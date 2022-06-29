Зеленський зустрівся у Києві з президентом Індонезії Джоко Відодо (відео)

Зеленський зустрівся у Києві з президентом Індонезії Джоко Відодо (відео)

Президент України Володимир Зеленський 29 червня зустрівся у Києві з президентом Індонезії Джоко Відодо.

Візит очільника Індонезії вкотре підкреслив підтримку наших міжнародних партнерів.

Про це Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Візити наших партнерів не припиняються. Сьогодні зустрічаюсь у Києві з Президентом Індонезії Джоко Відодо. Дякую, що в цей непростий для нашої держави час ми відчуваємо підтримку вашого народу та країни”, - наголосив голова держави.

Нагадаємо, що мільярдер Річард Бренсон відвідав аеродром у Гостомелі та зацікавився його відновленням.

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