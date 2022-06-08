Зеленський зустрівся з американським бізнесменом Говардом Баффетом: про що говорили

Зеленський зустрівся з американським бізнесменом Говардом Баффетом: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 червня, провів зустріч з американським бізнесменом Говардом Баффетом.

Під час зустрічі мова йшла про допомогу нашій державі.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

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“Разом з американським бізнесменом Говардом Баффетом обговорили допомогу, яка буде цінною для нашої держави. Запропонував долучитися до проектів з відновлення систем іригації на Одещині, підтримки наших людей, розмінування та реформи шкільного харчування. Дякую за зустріч та підтримку України”, - розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в Маріуполі триває розбирання завалів багатоповерхівок: знаходять сотні тіл загиблих.

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