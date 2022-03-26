Зеленський зустрівся з військовими Нацгвардії та нагородив їх за проявлену мужність у боях з російським агресором (фото)

Зеленський зустрівся з військовими Нацгвардії та нагородив їх за проявлену мужність у боях з російським агресором (фото)

Також Зеленський присвоїв військове звання бригадного генерала п'ятьом полковникам Нацгвардії.

У День Національної гвардії України президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями НГУ та нагородив їх за проявлену особисту мужність і самовідданість під час відбиття збройної агресії Російської Федерації.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

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"Хочу подякувати за вашу службу кожному й кожній. За вашу роботу, за те, що захищаєте нашу територіальну цілісність, суверенітет, всі наші сім’ї. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть свої родини, здоров’я ваших дітей. Все це важливо й знадобиться для нас, для нашого майбутнього, яке ми будуємо й будемо будувати разом з вами", – сказав Володимир Зеленський.

Зокрема, відзнаку отримали:

Солдат НГУ Андрій Єсаульцев , який проявив мужність під час евакуації особового складу з аеропорту «Антонов».

, який проявив мужність під час евакуації особового складу з аеропорту «Антонов». Майор Олександр Солонько – захищав аеропорт «Київ» і попри щільний ракетний обстріл з боку противника втримав оборону, а також знищив ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Під час бою Олександр Солонько взяв у полон п'ятьох диверсантів.

– захищав аеропорт «Київ» і попри щільний ракетний обстріл з боку противника втримав оборону, а також знищив ворожу диверсійно-розвідувальну групу. Під час бою Олександр Солонько взяв у полон п'ятьох диверсантів. Солдат Роман Береза – проявив мужність під час вогневого контакту з десантом агресора, який обстрілював військову частину.

– проявив мужність під час вогневого контакту з десантом агресора, який обстрілював військову частину. Старший лейтенант медичної служби Марина Рязанцева – потрапила під мінометний вогонь окупантів біля села Горенка, в результаті чого зав’язався бій із диверсійно-розвідувальною групою противника. Внаслідок розриву снаряда Марина Рязанцева отримала контузію, але пори біль продовжувала надавати медичну допомогу пораненим бійцям та евакуювати їх під час ворожого обстрілу.

– потрапила під мінометний вогонь окупантів біля села Горенка, в результаті чого зав’язався бій із диверсійно-розвідувальною групою противника. Внаслідок розриву снаряда Марина Рязанцева отримала контузію, але пори біль продовжувала надавати медичну допомогу пораненим бійцям та евакуювати їх під час ворожого обстрілу. Старший сержант Максим Ткач – при виведенні особового складу з розташування військової частини врятував її бойовий прапор.

Крім того, голова держави присвоїв військове звання бригадного генерала полковникам Нацгвардії Володимиру Барзюку, Олександру Білецькому, Олександру Білоусу, Віталію Козалєтову та Костянтину Плетку.

Нагадаємо, у Києві затримано диверсійно-розвідувальну групу. До складу ДРГ входило троє чоловіків 1975, 1979 та 1997 років народження та жінка, 2000 року народження.

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