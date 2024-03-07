Зеленський зустрівся з державним секретарем Великої Британії з питань оборони: подробиці

Президент обговорив з Грантом Шаппсом продовження оборонної співпраці між Україною та Британією.

Президент України Володимир Зеленський 7 березня зустрівся з державним секретарем Великої Британії з питань оборони Грантом Шаппсом.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

Як зазначається, президент обговорив з Грантом Шаппсом продовження оборонної співпраці між Україною та Британією.

“Основна увага – посиленню ППО, далекобійних спроможностей нашої армії, забезпеченню інших нагальних потреб в озброєнні та боєприпасах, а також питанню спільного виробництва зброї. Дякую уряду та народу Великої Британії за лідерську підтримку України та наших людей”, - розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський погодив кандидатуру колишнього головкома ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

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