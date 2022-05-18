Зеленський зустрівся з ексголовним тренером збірної України з футболу Андрієм Шевченко: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський 18 травня зустрівся з ексголовним тренером збірної України з футболу Андрієм Шевченко, який офіційно став першим амбасадором UNITED 24.
Про це голова держави написав на своїй сторінці в соцмережі.
За словами Володимира Зеленського, Шевченко своєю працею та спортивними досягненнями здобув величезну довіру на міжнародній арені.
“І тепер у нього нова важлива місія – розповідати світу про події в Україні та спрямувати свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі. Впевнений, тобі все вдасться”, – наголосив президент України.
Нагадаємо, що військовий експерт назвав дату, коли Путін може заявити про анексію територій України.
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