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Зеленський звернеться до сенаторів США на закритому брифінгу щодо військової допомоги – ЗМІ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Зеленський звернеться до сенаторів США на закритому брифінгу щодо військової допомоги – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський поінформує сенаторів про перебіг війни перед ключовим голосуванням щодо військової допомоги.

Президент України Володимир Зеленський виступить перед сенаторами США на закритому брифінгу у вівторок через захищену відеоконференцію.  

Про це пише видання The Hill з посиланням на лідера більшості в Сенаті Чака Шумера.

Як пише видання, Зеленський поінформує сенаторів про стан війни в Україні та необхідність чергового пакету військової допомоги за день до запланованого голосування в Сенаті щодо переходу до законодавчого механізму для надання надзвичайної зовнішньої допомоги на суму $106 млрд, який включає понад $61 млрд для України.

"Адміністрація запросила президента Зеленського виступити перед сенаторами... в рамках нашого завтрашнього закритого брифінгу, щоб ми могли почути безпосередньо від нього, що саме стоїть на кону цього голосування. Я прошу всіх сенаторів бути присутніми на цьому важливому брифінгу", - сказав Шумер.

Нагадаємо, у Сенаті США призначили голосування щодо допомоги Україні.

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Перегляди
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