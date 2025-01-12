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Один з полонених солдатів КНДР хоче залишитися в Україні: що відповів Зеленський

Один з полонених солдатів КНДР хоче залишитися в Україні: що відповів Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

За словами президента, Україна готова віддати полонених корейців в обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії.

Президент Володимир Зеленський готовий передати диктаторові КНДР Кім Чен Ину північнокорейських солдатів, які ЗСУ взяли у полон на Курщині. Однак для цьго є одна умова.

Про це президент Зеленський сказав у своєму традиційному відеозверненні за 12 січня.

За його словами, СБУ продовжує працювати з полоненими з Північної Кореї. Один з них виявив бажання залишитися в Україні. Другий з них хоче повернутись до КНДР.

"Якщо Кім Чен Ин взагалі пам’ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії, ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з Північної Кореї. Я вдячний усім нашим підрозділам, які поповнюють для України обмінний фонд", – сказав глава держави.

Нагадаємо, що вчора, 11 січня, ЗСУ на Курщині вперше взяли в полон двох солдатів Північної Кореї.

Полонені КНДРівці не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї.

Сьогодні президент Зеленський опублікував відео допиту полонених північнокорейців.

Зеленський показав відео першого допиту полонених солдатів КНДР

Зеленський показав відео першого допиту полонених солдатів КНДР

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