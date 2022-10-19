Зеленський звернувся до людей на окупований територіях: "Росіяни намагатимуться забрати чоловіків у свою армію"

Президент України Володимир Зеленський попередив українців, які перебувають на окупованих територіях про плани росіян мобілізувати їх до своєї армії.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 19 жовтня.

"Окремо сьогодні хочу звернутися до наших людей у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України. Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків у свою армію. Всюди так само, як у Донецьку й Луганську. Будь ласка, уникайте цього так, як можете. Намагайтеся виїхати з окупованої території", – підкреслив Зеленський.

У разі неможливості уникнення "мобілізації" президент закликає негайно здаватися у полон.

"Якщо ж ви не можете цього зробити й опинитеся в російських військових структурах, за першої ж нагоди намагайтеся скласти зброю та прийти на українські позиції. І головне – бережіть своє життя. І обов’язково допомагайте іншим нашим людям, які поруч із вами. Наше спільне завдання – вистояти. Вистояти проти цих неадекватів...", – додав він.

Контрнаступ на Херсонщині

Українські сили від початку жовтня, за даними МВС, звільнили понад 50 населених пунктів Херсонщини. В Херсонській ОВА розповіли про успіхи ЗСУ біля Берислава.

Тим часом радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що угруповання елітних військ РФ на Херсонщині опинилося на межі розгрому. А військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що українські захисники можуть вибити російських окупантів з Херсона протягом наступних кількох тижнів.

Як повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації, в окупованому Херсоні зараз перебувають від 20 до 25 тисяч російських військових. Зараз в РФ є суттєві проблеми з їхнім забезпеченням. Ситуація в місті напружена і складна.

Російський окупант у перехопленій розмові розповідає своїй дівчині, що ЗСУ на південному напрямку можуть взяти їх в оточення. Загарбник каже, що планує побути в Україні ще місяць, а тоді тікатиме.