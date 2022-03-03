Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Зеленський звернувся до окупантів: "Немає такої зброї, яку б ви не використали проти вільних громадян України"

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Зеленський звернувся до окупантів: "Немає такої зброї, яку б ви не використали проти вільних громадян України"

president.gov.ua

Ворог залишає людей без їжі, ліків та обстрілює евакуаційні маршрути.

Російські окупанти, які 24 лютого розпочали воєнні дії на території України, використовують проти громадян усю можливу зброю.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні у четвер, 3 березня.

"Ви прийшли руйнувати наші міста, знищувати наших людей, забирати в нас все, що нам так дорого. Ви відрізаєте мирним мешканцям України електрику, воду, опалення. Ви залишаєте людей без їжі, ви залишаєте нас без ліків. Ви розстрілюєте маршрути, за якими можна провести евакуацію. Немає такої зброї, яку ви не використали б проти нас - проти вільних громадян України", - зазначив він.

Також Зеленський пообіцяв, що українців чекає за потребою гуманітарна допомога і грошова виплати для тих українців, які опинилися без забезпечення через агресію ворога. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
Наступна публікація