Зеленський звернувся до окупантів: "Немає такої зброї, яку б ви не використали проти вільних громадян України"

Зеленський звернувся до окупантів: "Немає такої зброї, яку б ви не використали проти вільних громадян України"

Ворог залишає людей без їжі, ліків та обстрілює евакуаційні маршрути.

Російські окупанти, які 24 лютого розпочали воєнні дії на території України, використовують проти громадян усю можливу зброю.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні у четвер, 3 березня.

"Ви прийшли руйнувати наші міста, знищувати наших людей, забирати в нас все, що нам так дорого. Ви відрізаєте мирним мешканцям України електрику, воду, опалення. Ви залишаєте людей без їжі, ви залишаєте нас без ліків. Ви розстрілюєте маршрути, за якими можна провести евакуацію. Немає такої зброї, яку ви не використали б проти нас - проти вільних громадян України", - зазначив він.

Також Зеленський пообіцяв, що українців чекає за потребою гуманітарна допомога і грошова виплати для тих українців, які опинилися без забезпечення через агресію ворога.