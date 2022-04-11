Зеленський звернувся до Південної Кореї з проханням допомогти Україні зброєю у простистоянні з РФ

Зеленський звернувся до Південної Кореї з проханням допомогти Україні зброєю у простистоянні з РФ

Президент зазначив, що зброя допоможе здолати агресора, який загрожує і іншим країнам.

Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Південної Кореї сьогодні, 11 квітня.

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У своїй промові президент подякував Південній Кореї за підтримку і допомогу і заговорив про додаткове постачання Україні зброї у боротьбі проти агресії збоку РФ.

"Ми потребуємо, значно більше, щоб вижити в цій війні проти підготовленого супротивника, держави, яка не рахує збитків і має незлічені запаси технікиз часів Радянського союзу. Ми потребуємо систем ППО, літаків, бронетехніки, артилерійських систем, боєприпасів. У вас є те, що може бути незамамнним для нас. Це - системи протиповітряної оборони, протитанкова, протикорабельна зброя", - сказв Зеленський.

Нагадаємо, що Святослав Паламар, заступник командира полку "Азов", заявив, що бійці полку ніколи не здадуть Маріуполь, але вони потребують уваги та допомоги. За словами Паламара, попри заяви політиків про постійний зв’язок із захисниками міста, з ними не зв’язуються вже понад два тижні.

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