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Зеленський звернувся до Путіна із пропозицією сісти за стіл переговорів

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Зеленський звернувся до Путіна із пропозицією сісти за стіл переговорів

Associated Press

Зеленський готовий сісти за стіл переговорів із Путіним, аби зупинити смерті людей.

Президент України Володимир Зеленський звернувся президента до країни-агресорки Володимира Путіна з пропозицією сісти за стіл переговорів.

Про це він сказав під час відеозвернення 25 лютого.

"Хочу ще раз звернутися до президента Російської Федерації (Володимира Путіна - ред.). На всій території України йдуть бої. Давайте сідати за стіл переговорів, щоб зупинити смерті людей", - сказав Зеленський.

Після того український президент звернувся до ЗСУ із закликом тримати оборону зі словами "Ви все, що маємо".

"А тепер я хочу звернутися до ЗСУ. Стійте міцно! Ви все, що маємо! Ви все, що захищає нашу державу! Слава Україні!" - сказав Зеленський.

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