Зеленський звернувся до росіян і попередив їх про смерть, якщо підуть воювати проти України

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні висловився про мобілізацію в Росії. Він порадив матерям російських військових не відправляти їх на війну.

Володимир Зеленський звернувся до росіян, які підлягають “частковій” мобілізації. Він запропонував їм не поповнювати списки вбитих.

Відповідне відео з’явилося на його сторінці в соцмережі.

Також читайте ЗСУ на півдні двома ракетами збили одразу чотири безпілотники, які Росії передав Іран

Так, Володимир Зеленський звернувся до росіян російською мовою. Він звернув увагу на те, що в містах РФ напередодні пройшли небагатолюдні протести. І зауважив, що завдяки українській розвідці знає реальний настрій людей у регіонах Росії.

“Ми бачимо, що люди в Дагестані, Бурятії, інших національних республіках і областях Росії розуміють, що їх просто кинули. Кинули на смерть. Чому, наприклад, дагестанці чи будь-хто ще мають гинути на Харківщині чи під Донецьком? Та тому, що одна людина в Росії так вирішила за всіх громадян Росії. Немає іншої причини. То він хоче. Ви вже співучасники всіх цих злочинів, вбивств і тортур українців. Бо ви мовчали. Бо ви мовчите”, - наголосив Володимир Зеленський.

Окремо він додав, що для росіян зараз настав час вибору. Для чоловіків з РФ це вибір: померти чи жити, стати калікою або зберегти здоров'я. Для жінок у Росії вибір – втратити назавжди чоловіків, синів, онуків чи спробувати захистити від загибелі.

“Ви тільки вдумайтеся у кількість людей, яких хочуть забрати. Ми точно знаємо, що повістки на 300 тисяч осіб були надруковані та підписані заздалегідь, ще до того, як з'явилося це рішення щодо мобілізації. Наша розвідка це довела. Але російське керівництво готується забрати в армію до мільйона чоловіків – це головне, про що вони зараз замовчують”, - підкреслив президент України.

Нагадаємо, що в СБУ назвали агентурні мережі, які викрили під час розслідування справи Медведчука.

Читайте також: