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Зеленський звернувся до росіян: "Ми не пробачимо, і замість прощеного буде судний день"

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Зеленський звернувся до росіян: "Ми не пробачимо, і замість прощеного буде судний день"

president.gov.ua

Окупанти заплатять за всі гріхи, скоєні в Україні.

У Прощену неділю Україна не пробачає і ніколи не пробачить російських окупантів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Сьогодні Прощена неділя. День, коли ми завжди одне в одного просили пробачення. У всіх людей, у Бога. Але сьогодні багато хто не згадав про цей день, не згадав обов'язкові слова: "Пробач мені". І обов'язкову відповідь: "Бог пробачить. І я пробачаю". Здається, ці слова втратили сьогодні сенс. Принаймні, частково. Після всього, що ми пережили, ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, ми не пробачимо ракету, яку наша ППО збила сьогодні над "Охматдитом", і ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по Україні, по наших людях. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію нашої інфраструктури. Ми не пробачимо сотні і сотні жертв, тисячі і тисячі страждань. І Бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра, ніколи. І замість прощеного буде судний день, я впевнений в цьому", - підкреслив Зеленський.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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