Зеленський звернувся до росіян: "Ми не пробачимо, і замість прощеного буде судний день"

Зеленський звернувся до росіян: "Ми не пробачимо, і замість прощеного буде судний день"

Окупанти заплатять за всі гріхи, скоєні в Україні.

У Прощену неділю Україна не пробачає і ніколи не пробачить російських окупантів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"Сьогодні Прощена неділя. День, коли ми завжди одне в одного просили пробачення. У всіх людей, у Бога. Але сьогодні багато хто не згадав про цей день, не згадав обов'язкові слова: "Пробач мені". І обов'язкову відповідь: "Бог пробачить. І я пробачаю". Здається, ці слова втратили сьогодні сенс. Принаймні, частково. Після всього, що ми пережили, ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, ми не пробачимо ракету, яку наша ППО збила сьогодні над "Охматдитом", і ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по Україні, по наших людях. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію нашої інфраструктури. Ми не пробачимо сотні і сотні жертв, тисячі і тисячі страждань. І Бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра, ніколи. І замість прощеного буде судний день, я впевнений в цьому", - підкреслив Зеленський.