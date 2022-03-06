Зеленський звернувся до росіян: "Ми не пробачимо, і замість прощеного буде судний день"

Окупанти заплатять за всі гріхи, скоєні в Україні.
У Прощену неділю Україна не пробачає і ніколи не пробачить російських окупантів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Сьогодні Прощена неділя. День, коли ми завжди одне в одного просили пробачення. У всіх людей, у Бога. Але сьогодні багато хто не згадав про цей день, не згадав обов'язкові слова: "Пробач мені". І обов'язкову відповідь: "Бог пробачить. І я пробачаю". Здається, ці слова втратили сьогодні сенс. Принаймні, частково. Після всього, що ми пережили, ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, ми не пробачимо ракету, яку наша ППО збила сьогодні над "Охматдитом", і ще більше 500 інших таких ракет, які вдарили по Україні, по наших людях. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей, руйнацію нашої інфраструктури. Ми не пробачимо сотні і сотні жертв, тисячі і тисячі страждань. І Бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра, ніколи. І замість прощеного буде судний день, я впевнений в цьому", - підкреслив Зеленський.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.