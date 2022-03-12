Зеленський звернувся до росіян: "Вчіться протистояти репресіям, які ваша влада планує посилити"

Президент наголосив, що влада РФ цілеспрямовано закрила усі вільні джерела інформації для громадян.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до росіян. Він наголосив, що жодна країна світу не бажала зла звичайним громадянам Росії, не намагалася завдати якихось збитків, поки влада РФ не пішла війною проти сусідніх держав.

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"Ніхто не хотів повертати звичайне російське життя назад у 90-ті. Адже так ви називаєте ту епоху – "лихі 90-ті"? Час потрясінь та бідності. Час дуже обмежених можливостей для простих людей та дуже великої нерівності", - сказав президент.

За словами Зеленського, росіяни, можливо, не до кінця розуміють, що відбувається у їхній країні. Втім, влада РФ це чудово розуміє та намагається приховати це від громадян.

"Можливо, зараз через зусилля пропагандистів більшість росіян ще не розуміє, що на них чекає. Але російська влада розуміє це дуже добре. Дуже добре. І розуміє дуже докладно. І дуже боїться. Саме тому вони намагаються закрити усі вільні джерела інформації. Так, у принципі, всі джерела інформації. Навіть Instagram та Facebook. Але сучасний світ навчився боротися з такою цензурою", - заявив президент.

Зеленський закликав росіян не залишатися в інформаційному вакумі та шукати доступ до інформації.

"Моя порада росіянам, які думають: шукайте способи отримувати достовірну інформацію. І бережіть свої смартфони та комп'ютери від силовиків на вулицях. Вони готуються перевіряти, що у людей телефонах, що у людей у ​​ноутбуках. Я спеціально вас попереджаю: вчіться протистояти репресіям, які ваша влада планує посилити. Тому що люди, які вміють думати, мають бути в кожній країні. І в Росії також", - додав Зеленський.

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