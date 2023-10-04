Зеленський звернувся до російської опозиції: "Зробіть щось конкретне"

Зеленський вважає, що люди, які живуть в Росії, нічого не хочуть чути.

Президент України Володимир Зеленський порадив російській опозиції, яка начебто незадоволена путінським режимом, “зробити що-небудь конкретне”.

Про це він заявив в інетерв’ю Sky TG24.

"Дуже складно посилати повідомлення в Російську Федерацію, створюється враження, що люди, які живуть в Росії, нічого не хочуть чути. Ми повинні були бачити людей на вулицях за останні 30 років, тому що лідер Росії - це людина, яка могла б змінитися. Але людям, які перебувають в опозиції до тиранії Путіна, я можу тільки сказати, щоб вони продовжували рухатися вперед, іншого виходу немає", - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про складнощі контрнаступу ЗСУ.

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