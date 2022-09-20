Зеленський звернувся до США з проханням спонукати інші держави передавати Україні зброю

А тому Америка повинна спонукати інші держави передавати Україні ще більше озброєння.

Про це під час The Clinton Global Initiative сказав президент України Володимир Зеленський.

"Коли США дають Україні артилерію, потім інші держави нас підтримують і також надають. Коли США визнають (країну. – ред.) спонсором тероризму, демократії Європи також підтримуватимуть цю ініціативу. Тому, коли ви запитуєте в мене, чим США можуть допомогти, – бути лідерами. Наші військові мають внутрішню стійкість – це їхня любов і повага до батьківщини, до України. Але на полі бою рук та очей замало. Також дуже важлива зброя. І тут я хочу подякувати і президенту Байдену, і Конгресу США за двопартійну підтримку України", - наголосив Зеленський.

Голова держави також закликав США спонукати інші демократичні країни надавати більшу допомогу Україні, зокрема передавати необхідне озброєння.

Нагадаємо, Трасс анонсувала військову допомогу Україні, більшу за надану 2022 року.

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