Зеленський звернувся до світу негайно зупинити Росію та опублікував страшні кадри з місць руйнувань (фото)

"Якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори у світі почнуть інші війни", впевнений Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти зупинити агресивні дії Росії та покарати за воєнні злочини, здійснені в Україні. Голова держави закликав це зробити якнайшвидше, поки інші агресори у світі не взяли приклад з Росії і не розпочали війни у світі.
Про це він написав на офіційній сторінці у Telegram. Публікацію також опублікували англійською мовою.
"Якщо не зупинити Росію зараз, якщо не покарати Росію зараз, то інші агресори у світі почнуть інші війни. У різних регіонах світу. На різних континентах. Всюди, де якась держава мріє підкорити сусідів", - написав український президент.
Нагадаємо, вночі 19 березня ворог скинув чотири снаряди по транспортній інфраструктурі між селищем Пісківка і селом Мигалки. На щастя, загиблих немає, споруди зазнали пошкоджень.
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