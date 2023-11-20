Зеленський звернувся до українців наприкінці 20 листопада: про що важливе сказав президент

Глава держави розповів про планування міжнародної комунікації.
Президент України Володимир Зеленський наприкінці дня 20 листопада звернувся до українців. Він наголосив, що відбувається планування міжнародної комунікації на найближчі тижні.
Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у соцмережі.
Володимир Зеленський провів кілька важливих нарад. Одна з яких, зокрема, планування нашої міжнародної комунікації на найближчі тижні.
“Провів сьогодні кілька вагомих нарад. Перша – це планування нашої міжнародної комунікації на найближчі тижні. Будуть відповідні події. Також провів наради з керівниками розвідки – і ГУР, і Служби зовнішньої розвідки України. Обидві структури працюють потужно. Вдячний за це”, - повідомив президент України.
Також відбулася нарада з главою уряду Денисом Шмигалем. На якій обговорювалися перспективи напрямку транскордонної взаємодії з Болгарією та Румунією.
"Зокрема, Премʼєр-міністр доповів про переговори з представниками Болгарії та Румунії – цей напрям транскордонної взаємодії зараз очевидно зростає. Я дякую партнерам", - підкреслив Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що співпраця з партнерами дає можливість зростання товарообігу та збільшення робочих місць.
"Це робота і морського коридору, і Дунайського експортного кластера, і загалом товарообіг між нашими країнами. Лише з Румунією бачимо потенціал зростання до 4 мільйонів тонн товарообігу до кінця цього року. Це дуже потужно й дуже підтримує не лише нашу державу – робочі місця не лише в Україні, але й у країнах-партнерах. Увесь регіон зростає, коли сусіди співпрацюють. Упевнений, додамо ще співпраці", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що Зеленський зустрівся із міністром оборони США Ллойдом Остіном, який прибув з візитом до Києва.
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