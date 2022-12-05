Зеленський звернувся до українців після масованого ракетного удару Росії (відео)

У понеділок, 5 листопада, президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до громадян України після чергової ракетної атаки ворога по нашій території.

Володимир Зеленський відзначив гарну роботу протиповітряної оборони і зазначив, що енергетики вже приступили до ліквідації наслідків атаки.

"Бажаю здоров'я! Хочу подякувати силам ППО, нашим енергетикам і нашому народу. ППО – більшість ракет збили. Енергетики – вже почали відновлювати світло. Наш народ ніколи не здається. Слава Україні!", - йдеться у зверненні.

Масована ракетна атака Росії 5 грудня

У понеділок, 5 грудня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу у всіх областях України. Росія знову випустила ракети по нашій території. Більшість з них збили сили ППО.

Згодом з'явилася інформація про наслідки атаки. Так, у Запорізькій області розбомбили декілька приватних будинків – дві людини загинули, ще двоє травмовані.

Одеса залишилась без водопостачання – всі насосні станції знеструмлені через ракетні ракетні обстріли окупантів.

В "Укренерго" підтвердили, що є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури й повʼязані з цим аварійні відключення світла.

Також стало відомо, що на територію Молдови знову впала ракета.

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