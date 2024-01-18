Зеленський звернувся до українців та розповів важливі деталі щодо російських ракет

У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 18 січня. Він наголосив, що у російських ракет - є десятки критично важливих компонентів, які виробляють компанії з вільного світу.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

“У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, вироблених за кордоном, і багато з них – компаніями з вільного світу. Сьогодні була відповідна доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олександра Литвиненка. Чіткі факти. Тож блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це буквально блокувати терор. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють, і кожному й кожній у світі, хто допомагає нам у відповідній роботі”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що росіяни посилили використання керованих авіаційних бомб на фронті.

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