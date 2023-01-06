Зеленський звернувся до українців та закликав зважати на сигнали повітряної тривоги у святкові дні

Глава держави Володимир Зеленський закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги у ці святкові дні.

Про це український президент сказав у традиційному відеозверненні пізно п'ятниці, 6 січня.

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"Будь ласка, памʼятайте, яке зло воює проти нас. Зважайте на сигнали повітряної тривоги, і особливо цими святковими днями. Наші бійці ППО зроблять усе можливе. Але, будь ласка, допомагайте їм тим, що дбаєте про свою безпеку", - наголосив він.

Зеленський також наголосив, що "станом на зараз для України більше ППО, більше бронетехніки, вперше – західні танки, більше гармат і снарядів, більше енергетичних і політичних можливостей. А це все означає більше захисту для українців і для всіх європейців від будь-яких проявів російського терору".

Український лідер впевнений, що Росія програє війну. Також додав, що наступного тижня продовжить дипломатичний марафон.

"Рашизм має програти у цій війні – в усьому й усюди. На землі, в небі, на морі, в енергетиці, в економіці, в політиці та зрештою – на лаві підсудних у міжнародному трибуналі за цю агресію проти України. Щодня ми разом із партнерами наближаємо цей вирок для терористів. Щодня мир стає ближчим.

Наступного тижня продовжу наш дипломатичний марафон. Зробимо Україну ще сильнішою! Я дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую всім, хто тримає Бахмут і Донеччину! Всім, хто рухається вперед на Луганщині! Всім, хто тримає південь! Усім, хто захищає наше небо!", - зауважив глава держави.

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