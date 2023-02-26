Зеленський звільнив командувача Об'єднаних сил Едуарда Москальова

Генерал Москальов очолював командування Об'єднаних сил від 15 березня 2022 року.

У неділю, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади командувача Об'єднаних сил генерал-майора Едуарда Москальова.

Відповідний указ з'явився на сайті глави держави.

"Звільнити Москальова Едуарда Михайловича з посади командувача Об’єднаних сил", - йдеться у тексті документу.

Генерал Москальов очолював командування Об'єднаних сил від 15 березня 2022 року.

На цій посаді він замінив героя України, генерала-лейтенанта Олександра Павлюка, якого президент Зеленський для посилення оборони столиці та Київської області призначив керівником Київської обласної військової адміністрації.

Раніше Едуард Москальов був начальником штабу - першим заступником командувача військ оперативного командування "Схід" Сухопутних військ України. Також він займав посаду заступника командувача Обʼєднаних сил.

Нагадаємо, 11 лютого президент Володимир Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії України Руслана Дзюбу. Причини звільнення високопосадовця не називалися.

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