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Зеленського офіційно запросили приїхати на саміт до Брюсселя - речник Європейської ради

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Зеленського офіційно запросили приїхати на саміт до Брюсселя - речник Європейської ради

Фото: Associated Press

Подробиць ймовірного візиту не повідомляють через безпекові питання.

Президента України Володимира Зеленського запросили особисто відвідати засідання саміту Європейської ради, де зберуться західні лідери. 

Про це написав у Twitter речник Європейської ради Баренд Лейтс.

"Президент Європейської ради запросив президента Володимира Зеленського взяти особисту участь у майбутньому саміті Європейської ради. З міркувань безпеки подальша інформація не надається", - написав Баренд Лейтс.

Зазначимо, що раніше західні ЗМІ повідомляли, що президента України попросили бути присутнім на засіданні саміту в Брюсселі, яке відбудеться цього тижня. Там планують обговорити війну Росії проти України, питання міграції та економічні виклики. ЗМІ зазначають, що це б дозволило Володимиру Зеленському особисто зустрітись із європейськими лідерами. Проте його візит під загрозою через питання безпеки. 

Нагадаємо, що це може бути другим візитом президента України за кордон від початку повномасштабної війни Росії проти України. У грудні 2022 року Володимир Зеленський літав до США, де зустрічався з президентом Байденом та виступив у Конгресі. 

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
590
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