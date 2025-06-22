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- Війна
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Зеленський анонсував нові удари по РФ: Україна знає больові точки агресора
Україна завдаватиме ударів по основних слабких місцях російської держави. Мета — зниження потенціалу агресії та захист громадян.
Українська розвідка зібрала значний обсяг інформації про стан російського оборонного комплексу, а також про слабкі місця держави-агресора.
Президент Володимир Зеленський повідомив про доповідь керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова щодо ситуації в Росії.
“Бачимо основні больові точки держави-агресора й будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей, а також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресій”, — зазначив Зеленський.
Президент додав, що Київ готує спільні рішення із західними партнерами, зокрема Великою Британією та Євросоюзом, щодо посилення безпеки.
Раніше повідомлялось, що на окупованій території Запорізької області Сили оборони України уразили російський потяг, який перевозив цистерни з пальним. Дим від пожежі видно на відстані 15-20 км.