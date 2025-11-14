Зеленський дасть військовим по "є-балах": хто і коли зможе отримати

Володимир Зеленський / © Associated Press

В Україні з 1 грудня має запрацювати нова система електронних балів, або «є-балів», для військовослужбовців. Вона призначена для заохочення використання наземних роботизованих комплексів (НРК) у бойових підрозділах.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Нова система, як зазначив Президент, є частиною комплексу заходів, спрямованих на посилення безпілотної складової Сил оборони та збереження життя особового складу.

«І вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів — „є-балів“ — за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами і також за інші використання НРК бойовими підрозділами. Рішення — воно підготовлене», — повідомив президент.

Окрім запровадження «є-балів», Зеленський наголосив на суттєвому збільшенні ролі підрозділів, які використовують БпЛА. Сили безпілотних систем, включаючи відомий підрозділ «Птахи Мадяра», будуть задіяні значно більше і отримають додаткові ресурси. Також для оперативної закупівлі необхідних технологій, бригадам буде забезпечене пряме фінансування на їхні потреби, зокрема на дрони та комплектуючі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, головною темою якого став захист неба та посилення безпілотної складової Сил оборони. За результатами наради готуються спеціальні рішення, спрямовані на зміцнення захисту найбільш уразливих прифронтових та прикордонних областей.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Україна зіткнулася з «дуже складною» ситуацією у Покровськ Донецької області. Будь-яке рішення про виведення військ є питанням військового командування на місцях.