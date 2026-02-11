ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
2 хв

Зеленський емоційно відреагував на вбивство трьох дітей у Богодухові: “Росія не збирається зупинятися”

Президент Зеленський прокоментував загибель трьох дітей у Богодухові після удару російського дрона та заявив, що Росія не збирається зупиняти війну.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Влучання безпілотника в будинок в Богодухові

Влучання безпілотника в будинок в Богодухові / © ДСНС

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на загибель трьох маленьких дітей у Богодухові на Харківщині внаслідок удару російського дрона по приватному будинку.

Про це глава держави написав у соціальних мережах.

Влучання безпілотника в будинок в Богодухові / © ДСНС

Влучання безпілотника в будинок в Богодухові / © ДСНС

“Напередодні в Харкові росіяни вдарили дроном по приватному будинку. Вбили трьох маленьких дітей. Загинув і їхній батько. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Маму госпіталізували – жінка вагітна, отримала опіки”, – зазначив президент.

Зеленський також повідомив про нові атаки РФ по Україні. Зокрема, вранці російський дрон атакував міську лікарню в Запоріжжі, уночі на Сумщині внаслідок ударів БпЛА поранено шістьох людей, серед яких є діти, одна людина загинула. Під ранок ворог вдарив по залізничному депо в Конотопі, пошкодивши пожежний поїзд. Під атаками також були Дніпровщина, Запорізька та Полтавська області.

/ © ДСНС

© ДСНС

За словами президента, загалом із вечора по Україні випустили 129 ударних дронів, значна частина з яких — “шахеди”.

Глава держави наголосив, що кожен такий удар підриває довіру до дипломатичних зусиль щодо завершення війни та вкотре доводить: без жорсткого тиску на Росію і реальних гарантій безпеки для України зупинити вбивства неможливо.

Влучання безпілотника в будинок в Богодухові. / © ДСНС

Влучання безпілотника в будинок в Богодухові. / © ДСНС

“Російська армія не готується зупинятися — вони готуються воювати далі. Реально на захист життя працює лише наша сила. ППО для України, пакети підтримки та відповідальність Росії — обовʼязкові передумови захисту життя. Безпека повинна бути, щоб був мир”, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, уночі проти 11 лютого російська армія атакувала ударним безпілотником приватний сектор Богодухова Харківської області. Дрон влучив у житловий будинок, який повністю зруйнувався, виникла пожежа на площі близько 60 кв. м.

З-під завалів рятувальники дістали тіла чотирьох загиблих: 34-річного чоловіка та трьох дітей — двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки. Також постраждали двоє людей, серед них 35-річна вагітна жінка, яку госпіталізували з опіками.

Дата публікації
Кількість переглядів
66
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie