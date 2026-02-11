Зеленський емоційно відреагував на вбивство трьох дітей у Богодухові: “Росія не збирається зупинятися”

Влучання безпілотника в будинок в Богодухові / © ДСНС

Президент України Володимир Зеленський емоційно відреагував на загибель трьох маленьких дітей у Богодухові на Харківщині внаслідок удару російського дрона по приватному будинку.

Про це глава держави написав у соціальних мережах.

“Напередодні в Харкові росіяни вдарили дроном по приватному будинку. Вбили трьох маленьких дітей. Загинув і їхній батько. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Маму госпіталізували – жінка вагітна, отримала опіки”, – зазначив президент.

Зеленський також повідомив про нові атаки РФ по Україні. Зокрема, вранці російський дрон атакував міську лікарню в Запоріжжі, уночі на Сумщині внаслідок ударів БпЛА поранено шістьох людей, серед яких є діти, одна людина загинула. Під ранок ворог вдарив по залізничному депо в Конотопі, пошкодивши пожежний поїзд. Під атаками також були Дніпровщина, Запорізька та Полтавська області.

За словами президента, загалом із вечора по Україні випустили 129 ударних дронів, значна частина з яких — “шахеди”.

Глава держави наголосив, що кожен такий удар підриває довіру до дипломатичних зусиль щодо завершення війни та вкотре доводить: без жорсткого тиску на Росію і реальних гарантій безпеки для України зупинити вбивства неможливо.

“Російська армія не готується зупинятися — вони готуються воювати далі. Реально на захист життя працює лише наша сила. ППО для України, пакети підтримки та відповідальність Росії — обовʼязкові передумови захисту життя. Безпека повинна бути, щоб був мир”, – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, уночі проти 11 лютого російська армія атакувала ударним безпілотником приватний сектор Богодухова Харківської області. Дрон влучив у житловий будинок, який повністю зруйнувався, виникла пожежа на площі близько 60 кв. м.

З-під завалів рятувальники дістали тіла чотирьох загиблих: 34-річного чоловіка та трьох дітей — двох однорічних хлопчиків і дворічної дівчинки. Також постраждали двоє людей, серед них 35-річна вагітна жінка, яку госпіталізували з опіками.