Зеленський і генсек НАТО обговорили збільшення далекобійності ЗСУ

Марк Рютте та Володимир Зеленський. / © Офіс президента України

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Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої обговорили посилення оборонних можливостей України та підготовку до майбутнього саміту Альянсу.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

“Подякував за надійну підтримку з боку Альянсу”, — заявив Зеленський.

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У центрі обговорення були також результати сьогоднішніх переговорів у Стамбулі: питання обміну полоненими, повернення незаконно вивезених українських дітей та позиція Росії, яка вкотре відмовилася від безумовного припинення вогню.

За словами президента, така відмова Москви свідчить про потребу у ще більшому міжнародному тиску: “Тільки суттєве посилення тиску може цю відмову змінити”.

Окрему увагу сторони приділили збільшенню української далекобійності — ключовому фактору для стримування ворога та ефективної оборони. Обговорили також наступні дипломатичні кроки та майбутню зустріч лідерів країн НАТО в Гаазі.

“Важливо, щоб Україна була гідно представлена на саміті. Це буде правильний сигнал Росії”, — наголосив Зеленський.

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Також президент України Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним, однак є єдина перешкода цьому — відсутність рішучості з боку РФ.