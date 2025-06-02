Зеленський має козирі: розвідка Ізраїлю відреагувала на операцію "Павутина"

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Розвідка Ізраїлю Моссад, яку вважають однією з найефективніших у світі, високо оцінила спецоперацію “Павутина”, яку здійснила Україна по російських військових аеродромах.

Повідомлення Моссад з’явилося у соцмережі Х.

"Українська операція проти Росії – це сигнал тривоги в еру війни з використанням дронів. Хтось сказав, що в України немає жодних карт. Він довів, що це неправда", - йдеться у повідомленні Моссад.

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Зауважимо, що до допису додано фото президента Володимира Зеленського із картковими тузами із зображенням російських стратегічних бомбардувальників.

Фото: Mossad Commentary.

Нагадаємо, 1 червня Україна провела історичну спецоперацію в тилу РФ, уразивши БпЛА цілі на аеродромах РФ «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново». Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Портал Axios із посиланням на власні джерела в Києві та Вашингтоні повідомив, що Україна планувала масштабну операцію без розвідувальних даних від США. Зазначається, що в Білому домі не знали про підготовку операції СБУ та відмовилися коментувати удари.

Президент Володимир Зеленський також наголосив, що це самостійний результат України. Операція «Павутина» готувалася один рік, шість місяців і дев’ять днів.

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Дата публікації 12:47, 02.06.25 Кількість переглядів 53 «Троянські КамАЗи»! Як СБУ геніально обхитрила росіян і знищила літаків на 7 мільярдів!