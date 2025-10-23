- Дата публікації
Зеленський має вдарити по Росії з "Томагавків" - прем'єр Фінляндії
Прем’єр Фінляндії сподівається, що Україна все ж таки отримає ракети, щоб завдавати ударів по Росії.
Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що президент США Дональд Трамп повинен дозволити Україні використовувати американські далекобійні ракети «Томагавк» для ураження цілей у глибині території Росії.
Про це він сказав в інтерв’ю виданню Politico.
Орпо попередив, що Росія являє собою «постійну загрозу» європейській безпеці, і закликав Трампа надати Україні зброю, необхідну їй для самооборони, і переконати Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
«Путін вірить тільки в силу. Якщо ми хочемо зупинити війну, ми повинні бути на тому ж рівні, а то й сильнішими, ніж Росія», — сказав Орпо.
Він висловив сподівання, що Трамп все ж таки надасть Україні необхідні ракети.
Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський розійшлися в думках щодо майбутнього війни в Україні після їхньої третьої зустрічі у Вашингтоні.
Американський лідер прямо заявив Зеленському — наразі Україна не отримає далекобійні ракети Tomahawk, здатні вражати цілі в глибині території Росії.