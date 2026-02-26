ТСН у соціальних мережах

Зеленський нагородив двох енергетиків ДТЕК за підтримку енергосистеми під час війни

Зеленський відзначив двох енергетиків ДТЕК за роботу в умовах обстрілів

Президент Володимир Зеленський відзначив двох енергетиків компанії ДТЕК державними нагородами за підтримку роботи енергосистеми в умовах війни.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента.

В ньому зазначається, що енергетиків було відзначено за вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану і сумлінне виконання професійного обов’язку.

Зокрема, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня було відзначено електрослюсаря ДТЕК Михайла Гривнака, а старший майстер Володимир Чернега отримав медаль «За працю і звитягу»

Раніше Зеленський відзначив 8 енергетиків ДТЕК державними нагородами за підтримку стійкості енергосистеми.

