Зеленський нагородив двох енергетиків ДТЕК за підтримку енергосистеми під час війни
Зеленський відзначив двох енергетиків ДТЕК за роботу в умовах обстрілів
Президент Володимир Зеленський відзначив двох енергетиків компанії ДТЕК державними нагородами за підтримку роботи енергосистеми в умовах війни.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента.
В ньому зазначається, що енергетиків було відзначено за вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану і сумлінне виконання професійного обов’язку.
Зокрема, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня було відзначено електрослюсаря ДТЕК Михайла Гривнака, а старший майстер Володимир Чернега отримав медаль «За працю і звитягу»
Раніше Зеленський відзначив 8 енергетиків ДТЕК державними нагородами за підтримку стійкості енергосистеми.