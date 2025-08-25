Зеленський натякнув, хто саме має відправити контингент до України

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості участі провідних держав із так званої “коаліції охочих” у питанні можливого розміщення військових контингентів на території України.

Про це він розповів під час зустрічі в понеділок з міністром фінансів і віцеканцлером уряду Німеччини Ларсом Клінгбейлем, передає кореспондент ”Інтерфаксу”.

“Думаю, не мені зараз ділитися своїми думками щодо boots on the ground. Я вважаю, що це важливо від великих країн, головних лідерів “коаліції охочих”, — зазначив глава держави.

Реклама

Раніше, 21 серпня, Зеленський підкреслив, що наразі Україна не має точної інформації про кількість країн, готових направити свої війська в рамках системи гарантій безпеки. За його словами, учасники “коаліції охочих” розглядають різні формати підтримки, і не всі вони обов’язково передбачають військову присутність на українській території.

Нагадаємо, Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило про те, що близько 10 країн готові направити війська до України після закінчення війни. Зокрема, відомо, що Велика Британія та Франція готові направити сотні своїх солдатів, які будуть розміщені в Україні подалі від лінії фронту.

Зокрема, голова комітету бундестагу з оборони Томас Ревекамп заявив, що Німеччина також може спрямувати своїх військовослужбовців до України за умови довгострокового режиму припинення вогню. За його словами, в бундесвері існує “цілий спектр військових можливостей”, які можуть забезпечити тривалий мир в Україні.