Зеленський натякнув на можливість "обміну територіями" під час переговорів із Трампом – ЗМІ

Володимир Зеленській і Володимир Путін / © ТСН.ua

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів у США з Дональдом Трампом не відкинув можливість обговорення так званого “пропорційного обміну” територіями.

Про це повідомляє “Уніан” з посиланням на видання The Wall Street Journal.

За даними видання, на зустрічі Трамп і Зеленський розглядали підготовлену США карту східної України. На ній було показано, що Донецька область, яку вимагає Росія і де розташовані одні з найпотужніших оборонних рубежів України, на 76% перебуває під контролем Москви.

Європейські лідери, які також брали участь у переговорах, намагалися донести значення цих територіальних втрат у зрозумілих для Трампа порівняннях. Так, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав російську вимогу щодо Донбасу еквівалентною вимозі від США здати штат Флорида.

Президент Фінляндії Александр Стубб описав Краматорськ і Слов’янськ як “бастіон проти гунів”, і, за словами джерел WSJ, це справило на Трампа помітне враження.

Сам Зеленський, за даними співрозмовників газети, не відкинув обговорення ідеї територіального обміну, однак наголосив на складності такого рішення. Зокрема, він згадав про необхідність переселення населення і про конституційну заборону України на здачу територій. Водночас президент допустив, що в теорії може бути розглянутий “пропорційний обмін”.

Напередодні переговорів Дональд Трамп заявив, що “питання можливого обміну територіями” потрібно обговорювати, і що це має враховувати поточну лінію фронту.

За підсумками зустрічі Зеленський підкреслив, що остаточне питання територій він обговорюватиме безпосередньо з президентом Росії Володимиром Путіним.