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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Зеленський назвав двох союзників Путіна — і попередив про загрозу, що насувається

Зеленський заявив, що Путін розраховує на терор і зиму як своїх головних союзників у війні.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський. / © t.me/kyivoda

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України в енергетичному секторі та обороні, наголосивши на необхідності результатів, які змінюють життя людей уже зараз.

Про це Зеленський сказав під час виступу на конференції з відновлення України (URC) у Римі.

“Давайте також сфокусуємося на енергетиці. Путін має лише двох реальних союзників — терор та зиму. Ми повинні відповідати обом”, — сказав глава держави.

Президент подякував усім, хто вже допомагає Україні, й закликав до зосередженої щоденної роботи заради досягнення спільної мети.

“Ми всі повинні продовжувати тиск на Росію. Всі повинні працювати над обороною, щоби могли принести реальне припинення вогню якомога швидше”, — наголосив Зеленський.

За його словами, важливо, щоб українські дрони надходили у спільні арсенали союзників, а новітні технології працювали не лише на полі бою, а й на відбудову країни.

Президент також підкреслив, що Україна вже сьогодні повинна створювати та реалізовувати надійний план відновлення, щоб забезпечити повернення українців додому:

“Щоб наші діти та люди поверталися додому”.

Крім того президент України розповів, чи отримує сигнали від Росії щодо прагнення миру.

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