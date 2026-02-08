Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю

Зеленський наголосив, що Росія використовує доходи від продажу нафти для війни, тому енергетичні об’єкти є легітимними цілями / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що енергетична інфраструктура Росії є законною ціллю для ударів, оскільки саме за рахунок доходів від продажу енергоресурсів РФ фінансує війну проти України.

Про це йшлося в заяві президента 8 лютого.

За словами глави держави, Україна не має робити вибір між ударами по військових об’єктах або енергетиці країни-агресора, адже ці сфери безпосередньо пов’язані між собою.

«Ми не маємо обирати, б’ємо по військовій цілі чи по енергетиці. Він продає цю енергетику, продає нафту, бере гроші та вкладає їх у зброю. А цією зброєю вбиває українців», — наголосив Зеленський.

Президент пояснив, що для України існує лише два логічні шляхи дій у цій війні: або знищувати безпосередньо ворожу зброю, або завдавати ударів по джерелах фінансування російського військово-промислового комплексу.

«Що має робити українець? Є два шляхи. Ми будуємо зброю і б’ємо по їхній зброї. Або ж б’ємо по джерелу походження та нарощування їхніх грошей. А джерело — це енергетика», — заявив він.

Зеленський підкреслив, що всі ці об’єкти є для України законними військовими цілями, адже вони безпосередньо забезпечують можливість Росії продовжувати агресію.

«Ось що відбувається. Усе це для нас — законні цілі. І хто до нас міг таке зробити з „рускімі“? Ніхто», — додав президент.

