ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
51
Час на прочитання
2 хв

Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю

Глава держави заявив, що Україна не має обирати між ударами по військових об’єктах і енергетиці РФ, адже це частина одного ланцюга.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю

Зеленський наголосив, що Росія використовує доходи від продажу нафти для війни, тому енергетичні об’єкти є легітимними цілями / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що енергетична інфраструктура Росії є законною ціллю для ударів, оскільки саме за рахунок доходів від продажу енергоресурсів РФ фінансує війну проти України.

Про це йшлося в заяві президента 8 лютого.

За словами глави держави, Україна не має робити вибір між ударами по військових об’єктах або енергетиці країни-агресора, адже ці сфери безпосередньо пов’язані між собою.

«Ми не маємо обирати, б’ємо по військовій цілі чи по енергетиці. Він продає цю енергетику, продає нафту, бере гроші та вкладає їх у зброю. А цією зброєю вбиває українців», — наголосив Зеленський.

Президент пояснив, що для України існує лише два логічні шляхи дій у цій війні: або знищувати безпосередньо ворожу зброю, або завдавати ударів по джерелах фінансування російського військово-промислового комплексу.

«Що має робити українець? Є два шляхи. Ми будуємо зброю і б’ємо по їхній зброї. Або ж б’ємо по джерелу походження та нарощування їхніх грошей. А джерело — це енергетика», — заявив він.

Зеленський підкреслив, що всі ці об’єкти є для України законними військовими цілями, адже вони безпосередньо забезпечують можливість Росії продовжувати агресію.

«Ось що відбувається. Усе це для нас — законні цілі. І хто до нас міг таке зробити з „рускімі“? Ніхто», — додав президент.

Нагадаємо, днями у Ростовській області РФ заявили про масовану атаку БпЛА. Про вибухи заявляють жителі Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайська та Азова.

А раніше у Краснодарському краї Росії казали про атаку «добрих дронів» на Афіпський НПЗ.

Тим часом у Бєлгороді, що в РФ, вкотре утворився блекаут. Там повідомили про ракетний удар та атаку дронів.

Дата публікації
Кількість переглядів
51
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie