Зеленський після Ставки назвав найскладніші напрямки фронту та основні виклики

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де були обговорені ключові виклики та плани на найближчі місяці.

Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Була доповідь по оперативній ситуації — доповідав Головком Олександр Сирський. Всі оперативні напрямки. Покровськ передусім — найбільше уваги. Сумщина — продовжуємо діяти в прикордонні. Я хочу подякувати також усім нашим підрозділам, які діють на російській території», — написав Володимир Зеленський.

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На засіданні ще прозвучали доповіді представників Служби зовнішньої розвідки України та Головного управління розвідки (ГУР) щодо викликів на літо-осінь та намірів Росії. Детально обговорювалося, як Україна має реагувати на ці загрози. Міністр оборони доповів про надходження допомоги від партнерів, що забезпечує надійне постачання зброї для українських воїнів.

«Я доручив готувати Технологічну ставку, і саме по дронах. Є затверджений план — вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу, це дуже непросто. На добу у визначений термін, і це персональна відповідальність усіх залучених наших посадовців», — зазначив президент.

Раніше повідомлялося, що в Україні знову подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 днів — від 7 серпня до 5 листопада.