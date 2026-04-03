Зеленський назвав нові цілі РФ: куди битимуть окупанти навесні та влітку

Президент Володимир Зеленський розповів, по чому битимуть російські війська під час обстрілів України навесні та влітку. Так, ворог готує нову хвилю атак, змінюючи пріоритети з енергетики на інфраструктуру.

За словами Зеленського, росіяни розраховували зламати Україну протягом зими. Він наголосив, що цей період справді був надзвичайно складним, адже ворог системно атакував, руйнуючи інфраструктуру опалення та виробництва електроенергії.

Водночас, попри те що «енергетична кампанія» триває, противник уже частково вичерпав свої запаси ракет і дронів. Саме тому, за даними президента, навесні та влітку їхній вплив не буде таким потужним.

Цілі для атак РФ навесні і влітку

«Судячи з документів, які ми отримали від розвідки, руські битимуть по логістиці — по залізниці та іншому. Також будуть бити по водопостачанню. Все це Збройні сили України разом із місцевою владою повинні пропрацювати і вже пропрацьовують. Йдеться і про серйозні інфраструктурні речі — мости, дамби, гідроелектростанції, а також про насосні станції, постачання питної води тощо», — розповів Зеленський.

Він підкреслив, що до таких загроз необхідно готуватися так само ретельно, як і до захисту енергетичної системи. Повітряні сили вже працюють над посиленням протиповітряної оборони та інтеграцією відповідних систем, а в окремих випадках потрібен і додатковий фізичний захист об’єктів.

Також президент наголосив, що до підготовки мають бути залучені всі рівні місцевої влади. Керівники громад і міст повинні чітко розуміти, які об’єкти є критично важливими — зокрема ті, від яких залежить водопостачання та робота каналізації — і забезпечити для них максимально можливий рівень захисту.

До слова, військовий експерт Павло Лакійчук раніше попередив, що влітку Росія може посилити атаки на транспортну інфраструктуру, яка є критичною для логістики, промисловості та пасажирських перевезень. Під загрозою перебуває широкий спектр цілей — від локомотивів і портів до електромереж. Окрім цього, можливі удари по об’єктах водопостачання у великих містах, хоча їхня ефективність залежатиме від погоди та загальної результативності ворожих обстрілів.